Надежда Мейхер «позабыла» об одежде, вспомнив о дикой любви

Надежда Мейхер (Грановская) поделилась неожиданными фотографиями, так как кажется, будто она стоит перед камерой совсем без одежды.

Исполнительница дополнила снимки красивым стихом о любви и сделала это на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 360 тысяч человек. Однако в стихотворении не говорится исключительно про любви к человеку. Надежда попыталась донести, что важно проживать каждое мгновение из жизни, не причинять вреда и не посягать на личное пространство.