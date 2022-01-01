Надежда Мейхер «позабыла» об одежде, вспомнив о дикой любви

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Надежда Мейхер (Грановская) поделилась неожиданными фотографиями, так как кажется, будто она стоит перед камерой совсем без одежды.

Исполнительница дополнила снимки красивым стихом о любви и сделала это на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 360 тысяч человек. Однако в стихотворении не говорится исключительно про любви к человеку. Надежда попыталась донести, что важно проживать каждое мгновение из жизни, не причинять вреда и не посягать на личное пространство.

Надя Мейхер, скриншот из видео

Надя Мейхер, скриншот из видео

«Любить не ожидая вслед…
Любить, храня в душе надежду, чтоб в миг смуты озарить себя,
Ведь может никого не оказаться рядом, лишь любовь своя.
Так пусть наполниться всё ею , вся Ваша, Наша необъятная суть,
Ведь самый главный враг и лучший друг — МЫ.
И знайте, помните, дерзайте —
Любить не поздно никогда— начав с СЕБЯ!», — пишет она в публикации.

После этого Надежда попросила, чтобы Господь подсказала нам верный путь, а мы — не отвернулись от него.

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Надежда Мейхер, фото с Instagram

Надежда Мейхер, фото с Instagram

«Счастья Вам и вашим близким!😍», «Какие замечательные и правильные слова, обновления в Новом Году», «Какие у вас мизинчики интересные😍», — пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Надя Мейхер расползлась в широкой улыбке, получив признание в любви от незнакомца: «Ненаглядная»

Как сообщал «Знай.uа», Надя Мейхер рассказала про свой парализующий страх, виновата беременность: «Сама крайне редко»

Знай.uа писал, Надя Мейхер назвала вещи, которые мешают: «Никому не навязываю, но…»

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