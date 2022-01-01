Названі соуси та приправи, які можуть збільшити холестерин

На вміст холестерину в крові, поряд з високим кров’яним тиском, може сильно впливати їжа, включаючи соуси і приправи, – це слід пам’ятати напередодні новорічних застіль.

Більшість з нас збивається в свята зі звичайного курсу харчування. Щільні калорійні страви та закуски стають (принаймні, на якийсь період) щоденною їжею. Однак людям, які мають проблеми з холестерином, важливо продовжувати контролювати вміст своїх тарілок – зокрема, медики радять їм звертати увагу на певні приправи і соуси. Ці доповнення до їжі теж можуть збільшувати вміст холестерину в крові, передає Express.





Соєвий соус. Фахівці Британського фонду серця нагадують: він містить дуже багато солі – близько 2,75 грамів на столову ложку, що майже вдвічі більше рекомендованого добового максимуму. Медики закликають використовувати даний соус з великою обережністю.

“Звичка споживати велику кількість солі з плином часу сприяє появі високого кров’яного тиску”, – пояснюють експерти.

Порада лікарів: при використанні соєвого соусу вимірювати його кількість потрібно, використовуючи ложку, а не бризкаючи прямо з пляшки.

Інші соуси. Британські кардіологи вважають, що вміст холестерину можуть збільшувати:

Соус ранч.

Майонез.

Соус тартар.

Соус для барбекю.

Соус теріякі.

Приправи. Багато магазинні приправи містять високі рівні калорій, цукру, солі, інших добавок.

“Більш здоровими варіантами заправок для їжі є сальса, тахіні, гуакамоле, бальзамічний оцет – вони мінімально оброблені і складаються з корисних, багатих поживними речовинами інгредієнтів”.

Високий холестерин. Медики відзначають, що більшість людей не відчувають будь-яких симптомів, коли їх рівень холестерину починає рости – виявити проблему можна тільки з аналізу крові.

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