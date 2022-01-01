1 января – Новый год: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Сегодня, 1 января, православная церковь чтит память мученика Вонифатия, преподобного Илию Муромца, священномученика Ипатия Печерского, преподобного Иосифа Многоболезненного.

В мире отмечают Новый год и Всемирный день мира.

Новый год

Фото из открытых источников

Отмечается в ночь с 31 декабря на 1 января. Это выходной день. Он считается семейным праздником. Традиционно его справляют дома за торжественным столом, в кругу самых близких людей. Молодежь предпочитает ходить на вечеринки в ночные клубы и бары.

До XV века началом года считалось 1 марта, которое знаменовало пробуждение природы. С 1492 года Новый год стали официально отмечать 1 сентября. В 1699 году Петр I ввел европейские традиции празднования Нового года. Торжество начали справлять 1 января по юлианскому календарю. В 1918 году ввели григорианский календарь. Новый год стали отмечать на две недели раньше, хотя официальная дата осталась неизменной.

Всемирный день мира

Фото из открытых источников

Учрежден 8 декабря 1967 года Римским Папой Павлом VI. 17 декабря 1969 года Генеральная Ассамблея ООН наделила событие официальным статусом. Цель праздника – призвать общество к прекращению конфликтов, недопущение военного противостояния. Он проходит под девизом: «Прости, и ты обретешь мир».

Другое название праздника – День всемирных молитв о мире. В торжествах участвуют религиозные лидеры, верующие, вне зависимости от конфессиональной принадлежности и социального статуса. К празднованию присоединяются активисты благотворительных организаций, общественных фондов, участники конфликтов, представители миротворческих миссий, политические и общественные деятели.

Церковный праздник 1 января

Мученик Вонифатий Тарсийский/Фото из открытых источников

Святой мученик Вонифатий являлся сожителем знатной римлянки Аглаиды. Возлюбленные чувствовали угрызения совести за свое беззаконное сожительство, отчего просили у Бога покаяния. Всевышний услышал из молитвы. Аглаида узнала, что ес­ли с бла­го­го­ве­ни­ем хра­нить в до­ме мо­щи свя­тых му­че­ни­ков, то молитвами легче получить спасение. На что отправила в Киликию Вонифатия. Из-за чего веры в Христа он был убит властителями-язычниками в Киликии, в городе Таре.

Преподобный Илия Муромец проживал в 12 веке. Подвизался в Киево-Печерском монастыре. Существует поверье, что он связан с былинным богатырем Ильей Муромцем.

Священномученик Ипатий Печерский – известный целебник Киево-Печерского монастыря в 13 веке. Святой вел праведную жизнь, соблюдал строгий пост и много времени проводил в молитвах. За что Бог наградил его даром исцелений от болезней.

Преподобный Иосиф Многоболезненный жил в 13 веке. Мужчина долго болел, отчего решил попросить помощи у Бога. Иосиф дал обет: ес­ли Гос­подь да­ру­ет ему здо­ро­вье, то он бу­дет слу­жить бра­тии Ки­е­во-Пе­чер­ско­го мо­на­сты­ря до кон­ца сво­ей жиз­ни. Так, после выздоровления он стал монахом монастыря. Преподобный вел праведный образ жизни, восхищал людей любовью к братии и молитвам.

Традиции и обряды

Ранее было принято отправляться на рыбалку, а после готовить на костре уху и другие блюда из рыбы.

Верующие посещали церковь, которые к Рождеству украшают ветками деревьев. Люди приносили их домой, высушивали и хранили на протяжении года, как оберег. Также 1 января принято святить воду.

В народе верили, что с 1 января начинаются русальные дни. Это когда водные духи становятся видимыми, веселятся и гуляют свадьбы. Духи способны завести человека в глухое место, чтобы защекотать до смерти.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит сквернословить, ругаться и злиться.

Не следует купаться в водоемах.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Народные приметы

Если в первый день Нового года будет звездное ночное небо без туч, это сулило богатый урожай ягод.

Иней на деревьях 1 января считался хорошим знаком для проведения сельскохозяйственных работ.

Легкий снегопад 1 января говорил о том, что хорошо уродит пшеница.

Именины

В субботу, 1 января, именины отмечают владельцы таких имен: Тимофей, Илья, Григорий и Аглая.