Электромобиль Ford Mustang пополнит автопарк полиции Нью-Йорка

Жители Нью-Йорка в скором времени смогут увидеть потрясающее зрелище, потому как Департамент общегородских административных служб заказал порядка 184 Ford Mustang Mach-Es для эксплуатации правоохранительными органами и службами экстренного реагирования.

Источник: avtodream.org

Модель Mustang Mach-E, которая пополнит парк города из 30 тысяч машин, будет эксплуатироваться несколькими офисами и департаментами, в том числе Департаментом полиции Нью-Йорка и Управлением шерифа Нью-Йорка. Город получит машины к 30 июня и потратил на это порядка 11,5 млн долларов на приобретение авто.

Стоит отметить, что данная модификация электромобиля имеет двухмоторную систему полного привода, а силовой агрегат обеспечивает суммарную отдачу 480 л.с. и 813 Нм крутящего момента. Известно, что Mach-E придет на замену машинам с бензиновым агрегатом и это будет небольшим шагом на пути к электрификации парка полиции Нью-Йорка.

Кроме того, именно Ford Mustang Mach-E оказался первым электромобилем, прошедшим тестировании полиции штата Мичиган. Полицейские испытали машину на максимальную скорость, ускорение и торможение.