Диетолог назвала продукты, которые нельзя есть натощак

Многие люди по утрам предпочитают легкий перекус полноценному завтраку. По мнению диетологов, это может быть вредно для здоровья и негативно сказаться на усвоении еды при последующих приемах пищи.

В беседе диетолог Маргарита Королева отметила, что до завтрака в первую очередь стоит избегать употребления кофе. По мнению специалиста, возбуждающее действие напитка вовсе не полезно для только проснувшегося человека. Более того, из-за выпитого кофе в организме нарушается процесс усвоения минералов: железа, кальция, цинка и магния. Королева отмечает, что они крайне важны для здоровья.

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Также, по словам диетолога, натощак не рекомендуется есть свежие фрукты и овощи. Хотя может показаться, что это легкий завтрак, на деле специалист отмечает, что для их потребления требуется хорошая секреторная ферментативная активность ЖКТ. А по утрам кишечник и желудок не всегда достаточно пробуждены, чтобы переварить такие продукты. По той же причине Королева рекомендует отказаться от копченостей, бекона и других жирных продуктов.

Диетолог добавила, что вместо кофе лучше выпить стаканы воды с лимонным соком. Такой напиток поддержит щелочную среду организма и поможет лучше подготовиться к завтраку. Что касается приема пищи, то Королева советует добавить в рацион каши с кусочками фруктов и орехов. В качестве альтернативы специалист назвала тосты со слабосоленой семгой и авокадо или яйцо с овощами и зеленью. Мужчинам и женщинам старше 40 лет Королева порекомендовала белковые завтраки до 4 раз в неделю для поддержания здоровья щитовидной железы и других систем организма.

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