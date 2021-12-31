Развал России — астролог Влад Росс назвал условие

Украинский астролог Влад Росс рассказал, что президенту РФ Владимиру Путину осталось недолго быть главой Кремля. Он предсказал развал России, в случае нападения на Украину.

Также он указал, что кавказские республики, Татарстан, Башкортостан и другие — могут отделиться от РФ.

«Я думаю, что это конец его нахождения у власти. Даже больше, если Путин нападет на Украину, развал России неизбежен. Развал РФ намечен, и если Путин нападет, сама Россия развалится на множество государств и будет Московское княжество. – Масштабные перемены грядут и в Украине, и в России», — отметил Росс.

Более того, астролог указывает, что противник Путина, Навальный, сможет занять его место.

«Тигр революционер, и у Навального есть все шансы возглавить Россию. Он не даром пошел в тюрьму — он понимал, что делал. Он понимает, что Путину осталось недолго», — подытожил астролог.

Ранее «Апостроф» писал о том, что согласно предсказанию Ванги, Россия распадется на части.

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