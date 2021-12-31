Психолог рассказал о признаках зависимости от соцсетей

Дата публикации: 31 декабря 2021 г.

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Современные социальные сети стараются сделать все, чтобы пользователь проводил в них как можно больше времени. Для них это оборачивается выгодой, а людям может оказаться во вред, от которого могут быть последствия. И эта зависимость порой становится причиной обратиться за медицинской помощью.

О признаках зависимости от соцсетей медиапсихолог Стефан Кадуфф рассказал. По словам специалиста, большинство социальных сетей легко доступны и привлекательны, а «лайки» в них приносят чувство радости. Но это еще далеко не признак зависимости. Кадуфф объяснил, что ситуация становится критичной, когда радость человеку начинают приносить только соцсети, а все остальное становится куда менее важным. В таких случаях эксперт рекомендует обращаться за медицинской помощью.

Также медиапсихолог отметил, что плохое самочувствие после использования соцсетей означает, что человеку стоит пересмотреть то, как он ими пользуется. Из-за длительного пребывания в социальных сетях, по мнению эксперта, люди зачастую оставляют позади друзей, семью, школу или работу. Еще хуже, если пользователь проводит время лишь на одной платформе, поскольку это свидетельствует о движении по замкнутому кругу.

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Кадуфф объясняет, что во время просмотра соцсетей мозг находится в режиме потребления. Когда вы пытаетесь закончить просмотр медиа, мозг далеко не сразу выходит из соответствующего режима. Именно поэтому сразу может почувствоваться потребность снова развлечься. По мнению специалиста, стоит перетерпеть около 20 минут, чтобы мозг мог переключиться на другую активность.

В заключение Кадуфф добавил, что аккаунты в соцсетях следует вовсе удалить, чтобы стать по-настоящему счастливым. На этих платформах пользователи часто видят яркие моменты жизни других людей, сравнивают проблемы с чужими и порой ставят себе недостижимые цели, которые приносят лишь разочарование.

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