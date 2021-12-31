Каким был уходящий год для украинской культуры

Отсудили «Скифское золото» и заставили весь мир «сіяти конопелечки«. 2021 год для Украины был богат культурными победами. В частности, самый престижный оперный фестиваль мира в Байройте впервые дирижировала женщина — ею стала украинка Оксана Линив. В этом году заговорили на украинском международные сервисы, украинизировались Spotify и Netflix.

Об этом говорится в сюжете Апостроф News на Апостроф TV.

Орнамент «Орьнек» был внесен в список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это событие назвали скачком в сохранении крымскотатарской культуры. «Орьнек» — это традиционный узор в художественном искусстве крымских татар. Им украшали одежду, ткани, ювелирные изделия, мебель и даже надгробия.

«Решение имеет важное значение для крымскотатарского народа — коренного народа Украины, поскольку будет способствовать защите идентичности крымских татар во временно оккупированном Крыму», — рассказывает первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова.

Следующая международная победа Украины – это решение Апелляционного суда Амстердама относительно «скифского золота». Судебная тяжба длилась с 2014-го после оккупации Россией украинского Крыма и завершилась только в 2021 году.

Коллекция украшений из Крыма из более чем 500 экспонатов летом 2013 года уехала в Германию на выставку, далее — в Нидерланды. Оккупировав украинский полуостров, Москва захотела забрать золото себе и поместить его в Эрмитаже. Так что возвращать золото пришлось через суд.

“Это колоссальная ценность, такая же для исторической, археологической науки, искусствоведения – как Крым для Украины. То есть, это часть нашего материального и культурного наследия”, – рассказывает кандидат исторических наук Эвелина Кравченко.

Украинские «конопелечки» после «Евровидения» в мире пели еще долго и стали прецедентом истории конкурса. Впервые на сцене звучала песня на украинском языке. Go_A на конкурсе заняли пятое место, но зрительские голоса вывели группу на второе по голосованию. Песню «Шум» пытались повторить по всему миру.

Но на международной сцене украинцы не только пели. Самый престижный оперный фестиваль мира в Байройте впервые дирижировала женщина – украинка Оксана Линив. Имя музыкантки долго держали в секрете как главную оперную интригу года. Линив выступила с новой постановкой «Летучего Голландца» к открытию фестиваля. После выступления зал аплодировал стоя.

В 2021 заговорили на украинском и международные сервисы. Один из них – музыкальный Spotify. У него появился официальный профиль. Там создали отдельную подборку, посвященную украинскому Рождеству и песне «Щедрик».

В начале октября украинский появился в языковом меню на стриминговой платформе Netflix, а также дубляж некоторых популярных сериалов и фильмов. Среди них: «Академия Амбрелла», «Бриджертоны», «Половое воспитание», «Корона», «Ферзевый гамбит», «Очень странные дела» и «Бумажный дом».

Но в скором времени смотреть на Netflix можно будет не только о жизни за границей. На стриминговом сервисе покажут фильм «Домашние игры» о 20-летней украинской футболистке.

Это документальное кино от режиссера Алисы Коваленко. Фильм рассказывает о спортсменке Алине Шиловой. Лента уже получила ряд номинаций на разных кинофестивалях. Ее также признали лучшим европейским документальным фильмом на Одесском международном кинофестивале 2018 года.

Но это не единственная кинематографическая победа украинцев на мировой арене.

Лента «Погані дороги» Натальи Ворожбит попала в лонг-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм». Фильм состоит из пяти отдельных новелл. Его сценарий основан на документальных историях, которые автор собрала на востоке Украины во время работы над лентой «Киборги».

Но на каком бы языке ни говорили в кинолентах герои, самый универсальный – язык пищи.

В МИД культурным прорывом называют издание книги о гастрономической культуре Украины. «Украина. Еда и история» рассказывает о прошлом и настоящем украинской кухни, а также о блюдах-визитках Украины.