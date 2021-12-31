GMC Canyon 2022 года стремится превзойти Chevrolet Colorado

Скорее всего, это последний год выпуска Canyon текущего поколения, модель 2022 года не будет иметь слишком много изменений по сравнению с уходящим пикапом.

Источник: avtodream.org

Наиболее примечательным дополнением является пакет Denali Black Edition, который поставляется с 20-дюймовыми колесами, вспомогательными ступеньками и наконечником выхлопной системы, выполненным в черном цвете.

Пикап среднего размера стоимостью от 26 800 долларов без учета налогов упомянут в онлайн-конфигураторе как модель с ограниченной доступностью для 2,5-литрового бензинового четырехцилиндрового двигателя.

Учитывая, что большинство покупателей предпочитают 3,6-литровый бензиновый V6 или 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель Duramax, это не удивительно. Как всегда, дочерняя компания General Motors предлагает два варианта кабины (удлиненная и кабина для экипажа) и две длины грузовой платформы (короткая и длинная).

Также стоит отметить, что GMC Canyon Denali 2021 модельного года стандартно поставляется с беспроводной зарядкой Qi для вашего телефона, тогда как модель 2022 года предлагает ее исключительно в качестве опции. Последнее изменение касается запасного колеса для комплектации AT4, которое теперь доступно с глянцево-черным покрытием.

В зависимости от конфигурации Canyon может похвастаться 7,0- или 8,0-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы с доступной спутниковой навигацией. Из-за возможности подключения Android Auto и Apple CarPlay встроенная система немного устарела. Также следует упомянуть данные 4G LTE и точку доступа Wi-Fi, а также месячную пробную версию на три гигабайта интернет-данных.

Комплектации Elevation и AT4 поставляются с камерой заднего вида, в то время как Denali может похвастаться камерой заднего обзора HD. Пакет помощи водителю, который включает предупреждение о лобовом столкновении и предупреждение о выезде с полосы движения, также является стандартным для Denali и дополнительным для Elevation и AT4.

Что касается пикапов, грузоподъемность версии кабины для экипажа с 3,6-литровой силовой установкой составляет 712 килограмм. Тем, кто больше интересуется буксировкой, следует выбрать укороченный вариант с двухместной кабиной с 2,8-литровым турбодизелем Duramax, чтобы обеспечить тяговое усилие в 3493 килограмма.