Цыганков подарил футболку 9-летнему мальчику — видео

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков перед новогодними праздниками осуществил мечту 9-летнего мальчика по имени Даниил.

Поспособствовали этому столичные патрульные. Мальчик написал письмо, в котором рассказал, что очень хочет получить футболку с автографом Цыганкова, который является его кумиром.

Сотрудники правоохранительных органов пригласили Даниила в одно из отделений полиции, где неожиданностью для него стала встреча с футболистом киевского «Динамо». Футболист поздравил маленького фаната и подарил ему футболку, о которой тот так мечтал.

Детали — в сюжете на «Апостроф TV»:

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