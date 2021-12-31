Сервировка новогоднего стола, чтобы гости ахнули не только от вкусноты блюд

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Уже через считанные часы состоится любимый праздник украинцев — Новый Год, который ежегодно дарит море радости, веселья и новогоднего чуда.

С самого утра настоящие хозяйки заканчивают уборку во всем доме и начинают готовку, чтобы все гости впоследствии были сыты, вкусно накормлены и счастливы. На столе ежегодно появляется традиционный салат «Оливье», мясо, рыба, красная икра, шампанское и прочее. Однако, кто-то заходит дальше остальных и не выставляет на праздничный стол абсолютно всё, что было приготовлено.

Новогодний стол, фото Getty Images

Новогодний стол, фото Getty Images

Один пользователь опубликовал в TikTok видео, на котором магическим образом превращает место для трапезы — в произведение искусства благодаря сервировке.

Сначала на столе появляется скатерть, дальше веточки новогодних деревьев, красивые свечи, бокальчики с ангелочками, гирлянды, елочные игрушки и красивые квадратные тарелочки с кухонными приборами и салфетками

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Новогодний стол, скриншот: YouTube

Новогодний стол, скриншот: YouTube

«Простите, а где еда?», «Сразу в тарелку, видимо, подадут», «Девочки, это же вдохновение. Идея! Что сразу все — где еда…», «Как же красиво и уютно», — пишут пользователи в комментариях.

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