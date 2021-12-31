Сервировка новогоднего стола, чтобы гости ахнули не только от вкусноты блюд

Уже через считанные часы состоится любимый праздник украинцев — Новый Год, который ежегодно дарит море радости, веселья и новогоднего чуда.

С самого утра настоящие хозяйки заканчивают уборку во всем доме и начинают готовку, чтобы все гости впоследствии были сыты, вкусно накормлены и счастливы. На столе ежегодно появляется традиционный салат «Оливье», мясо, рыба, красная икра, шампанское и прочее. Однако, кто-то заходит дальше остальных и не выставляет на праздничный стол абсолютно всё, что было приготовлено.