99 лет государству №1

Первая РЕАЛЬНО существовавшая хоть-сколько ни будь длительное время государственность, в названии которой фигурировало слово «Украина», была именно советской и социалистической

В эти дни исполняется 99 лет с момента образования СССР. Вне зависимости от отношения к Советскому Союзу, его создание объективно стало одним из центральных событий мировой истории за последнее столетие.





Первое в мире социалистическое государство стало государством №1 на планете во многом.

Первое в космосе: первый искусственный спутник Земли; первый космонавт; первый выход человека в открытый космос, и т.д.

Первые в мире: атомная электростанция; лазерная установка; атомный ледокол; реактивный пассажирский самолет, проводивший регулярные перевозки, и т.д., были советскими.

Первым в мире СССР:

обеспечил полную занятость и ликвидировал безработицу;

ввёл оплачиваемый отпуск;

создал общедоступную и бесплатную медицину для всех граждан;

ввёл отпуск по беременности и родам – «декретный отпуск» (введённый одним из первых советских декретов, откуда и название);

создал систему полностью бесплатного (при этом одного из лучшего в мире) школьного и высшего образования, и т.д.

И, конечно, сыграв главную, первую роль в победе над фашизмом, СССР был первым в мире по многим параметрам военной мощи.

А ещё первая РЕАЛЬНО существовавшая хоть-сколько ни будь длительное время государственность, в названии которой фигурировало слово «Украина», была именно советской и социалистической.

Вначале это была Украинская Народная Республика Советов, провозглашённая в Харькове в декабре 1917-го года, а затем её правопреемница – Украинская Советская Социалистическая Республика (УССР). Которая вместе с тремя другими советскими республиками: Российской, Белорусской и Закавказской, и образовали 30 декабря 1922-го года СССР, подписав Договор о создании Советского Союза.

До 1917-го года государства под названием «Украина» (или в названии которого фигурировала бы Украина) никогда не было. Княжества времён Киевской Руси назывались русскими (а также по названию городов – Киевское, Черниговское, и т.д.).

Казацкая государственность времён Богдана Хмельницкого и его преемников именовалась в основном или «Войском Запорожским», или «Малой Россией» («Малороссией»).

А в конце 1917-го года были провозглашены две украинские республики: УНР Центральной Рады и уже упомянутая выше советская УНРС. Первая, державшаяся на штыках призванных ею немецких войск, просуществовала несколько месяцев. Пока её не разогнал взвод (!) тех самых немецких солдат, которые были как бы союзниками, а на самом деле – хозяевами Центральной Рады.

Затем была ещё марионеточная «Украинская держава» во главе с Павлом Скоропадским (ярко описанная Михаилом Булгаковым), просуществовавшая полгода и рассыпавшаяся сразу же после начала вывода немецких войск с Украины. А затем – существовавшая чуть больше года Директория УНР во главе с Петлюрой. По поводу территории, реально контролировавшийся этим «государством» большую часть его существования, в те годы бытовала частушка: «в вагоне Директория, под вагоном — территория».

А УССР с территорией всё было несколько лучше. Как, впрочем, и с количеством (и качеством) населения, и с экономикой, и с образованием, медициной, наукой и всеми другими составляющими государства.

Социалистическая Украина оставила нам в наследство рекордную за всю историю украинских земель территорию, рекордное за всю историю население в 52 миллиона, мощнейшую промышленность, и очень много чего другого. Включая саму украинскую государственность: нынешняя Украина – юридический правопреемник именно УССР, а вовсе не каких-нибудь центральных рад, директорий или, тем более, ОУНовской «державы» (никогда не существовавшей иначе, чем на бумаге).

Капиталистическая Украина всё это успешно разбазарила, разворовала и разрушила. А что ещё не успела, то явно добьёт в ближайшие годы.

Из первых в мире по множеству достижений мы превратились в страну «третьего мира». Занимающую последние места в Европе почти по всем показателям, и не без оснований претендующую на гордое звание европейского Сомали.

Капиталистический эксперимент над Украиной заканчивается оглушительным провалом.

В эти дни есть повод вспомнить об опыте советского социализма – как о его грандиозных успехах, так и, безусловно, об имевшихся серьёзных неудачах.

И есть повод пожелать, чтобы в наступающем Новом году наша страна начала хотя бы первые шаги на пути к созданию нового, современного социализма. Учитывающего опыт советского социализма и не только его. О том, каким может быть такой новый социализм, мы, надеюсь, поговорим в ближайших публикациях.

С наступающим, друзья!

ЕВГЕНИЙ ФИЛИНДАШ

ДИРЕКТОР УКРАИНСКОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ