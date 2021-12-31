Врачи назвали самые вредные привычки во время самоизоляции

Самыми вредными привычками у людей во время самоизоляции на фоне пандемии коронавируса являются переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни. Об этом рассказали диетолог Александра Кириленко и иммунолог Анатолий Устющев.

По словам Кириленко, самая большая ошибка, которую допускают люди на самоизоляции, — это ночные переедания. Под воздействием негативных сообщений о пандемии они зачастую «заедают» проблемы, употребляя много фастфуда, газированных напитков. Диетолог отметила, что таким образом те, у кого имеются скрытые хронические заболевания, открывают дорогу для их более яркого проявления.

«Такой образ жизни — это путь к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза, деменции», — предупредила врач. Наравне с перееданием Кириленко также выделила пагубный интерес к спиртному.

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Иммунолог Анатолий Устющев отметил, что третьей не менее пагубной привычкой является долгое сидение за компьютером. «Как обычно бывает, человек отрабатывает смену, и ему, по идее, неплохо бы пройтись по квартире, сделать какую-то разминку, размять тело. А что делает большинство? Они продолжают сидеть и переключаются на просмотр всяких фильмов, игр и иных увеселительных программ», — заметил врач.

По его словам, малоподвижный образ жизни увеличивает риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. «Сколько бы вам ни было лет, пять раз в неделю вы должны потеть от физической нагрузки: зарядка, приседания, комплексные упражнения, кардионагрузки», — заключил специалист.

Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. По последним данным, всего инфицировано более 3,3 миллиона человек, из них примерно 238 тысяч скончались, больше миллиона выздоровели.

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