Зеркальная дата в 2022 — когда будет и что она значит для нас

В году Водяного Тигра будет всего одна зеркальная дата — 22.02.2022. Она приходится на вторник. В нашем тысячелетии таких дней выпадет всего 60, поэтому 22 февраля следующего года станет важным днем с сильной энергетикой.

Как действует сила цифры 2 рассказали нумерологи «НВ».

Согласно нумерологии, цифра 0 энергией не обладает, поэтому весь день будет преобладать цифра 2. Двойка символизирует гармонию, равновесие и симметрию, поэтому помогает обрести внутреннее спокойствие и комфорт. К тоже же это символ любви, дипломатии и дружбы. Нумерологи говорят, что энергия целых шести двоек поможет людям, которые больше всего в поддержке нуждаются.

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Тигр издревле считался символом счастливого брака и деторождения. Паре, которая решила в этот год поженится, брак принесет счастье и уют домашнего очага. Специалисты советуют выбирать для торжественного события создания новой семьи даты, в которых есть 2: 02, 12, 22 каждого месяца.

Напомним, ранее мы писали, как цифры влияют на судьбу и что ожидает каждого человека в 2022 году согласно нумерологии.