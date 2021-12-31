Эстония готова дать Украине ракеты Javelin и гаубицы, но есть условие

Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и гаубицы. Впрочем, поначалу стране придется получить разрешение от США, Финляндии и Германии, пишет ERR.

«Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также в обмене информацией с нашими военнослужащими», – заявил начальник отдела международного сотрудничества министерства обороны Эстонии Пеетер Куймет.

По его словам, минобороны Эстонии уже приняло решение о предоставлении вооружения Украине.

«Пока мы рассматриваем возможность предоставить ракеты Javelin для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним», – добавил Куймет.

Впрочем, чтобы предоставить летальное вооружение, в первую очередь, Эстонии придется получить разрешение на это от их производителя – США.

«В случае гаубиц, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами», – заметил Куймет.

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