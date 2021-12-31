Кому повезет в 2022 году — гороскоп Лев, Весы, Водолей

Для Львов, Весов и Водолеев Год Тигра будет особенно удачливым, представители этих знаков Зодиака смогут твердо встать на ноги в Новом году и укрепить свое финансовое положение.

Об этом в эфире программы «Национальное утро» на Апостроф TV рассказала украинский астролог Виктория Пуга.

По ее словам, 2022 год для Водолеев будет продуктивным в сфере финансов: “У Водолеев очень перспективный год в плане финансов. Непосредственно, следует балансировать между доходами и расходами. Будьте готовы к тому, что ваши кошельки пополнятся деньгами”.

Астролог отметила, что представители знака Зодиака Лев, смогут удачно вложить деньги в инвестиции и заработать на этом. Финансовые дела у партнера Львов также будут идти в гору.

“Львы, вас ожидает очень удачный период для инвестиций и вообще, для реализации финансовых стратегий — это будет удачный год. Также для Львов очень хороший период в плане финансов у вашего партнера”, — заявила она.

Кроме того, 2022 год будет удачливым еще и для Весов: они смогут обрести нужные деловые контакты в этом году, что поспособствует финансовому процветанию.

“Для Весов очень хороший период в плане работы и налаживания взаимоотношений с коллегами. И не забывайте балансировать между работой и вашим здоровьем. Непосредственно для Весов это будет очень важно в следующем году”, — подытожила Виктория Пуга.

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