Михаил Саакашвили впервые признался, что имеет 1,5-годовалую дочь

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Известный политический деятель и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, впервые рассказал всему миру о своей маленькой дочери.

Об этом стало известно из его нового поста в соцсети Facebook, который он решил написать на грузинском языке. На данный момент политик находится в тюрьме, в городе Рустави.

Поводом рассказать рассказать о своей маленькой дочери стало её первое выступление на большой сцене новогоднего концерта «Главного канала» в Грузии. Девочку зовут Эли Мария Саакашвили и ей всего 1,5 года. На опубликованных фотографиях рядом с малышкой, по информации СМИ, грузинская певица Софо Нижарадзе.

Дочь Михеила Саакашвили, фото с Facebook

Дочь Михеила Саакашвили, фото с Facebook

«Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но я стараюсь не терять оптимизма и нашел в нем долю доброты. Да, но это первый год в этом году, когда самая юная участница новогоднего новогоднего концерта Эли Мария Саакашвили встречает нас со сцены вместе с мамой с экрана телевизора. Моя самая любимая девочка и младший ребенок. Я рад, что мне представилась такая возможность, и мой Новый год отличает не тюремные стены, а теледебют моей любимой девочки 🙂», — написал политик.

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Имени мамы своего ребенка он не сообщил. Известно, что сейчас он находится в отношениях с народным депутатом Укарины Елизаветой Ясько.

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