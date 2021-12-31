Михаил Саакашвили впервые признался, что имеет 1,5-годовалую дочь

Известный политический деятель и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме, впервые рассказал всему миру о своей маленькой дочери.

Об этом стало известно из его нового поста в соцсети Facebook, который он решил написать на грузинском языке. На данный момент политик находится в тюрьме, в городе Рустави.

Поводом рассказать рассказать о своей маленькой дочери стало её первое выступление на большой сцене новогоднего концерта «Главного канала» в Грузии. Девочку зовут Эли Мария Саакашвили и ей всего 1,5 года. На опубликованных фотографиях рядом с малышкой, по информации СМИ, грузинская певица Софо Нижарадзе.