Воинский учет женщин — какие условия и штрафы

Министерство обороны Украины предлагает изменить правила воинского учета для женщин, в частности отменить штрафы.

Об этом сообщает “РБК-Украина” со ссылкой на ответ военного ведомства.

В Минобороны проанализировали возможные осложнения, которые могут негативно повлиять на работу районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкоматов) из-за чрезмерного количества “желающих” встать на воинский учет.

«Минобороны обратилось к другим силовым структурам с просьбой дополнительно изучить и проанализировать Перечень специальностей и/или профессий, родственных с соответственными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет с учетом реальных потребностей в доукомплектовании подчиненных организационных структур и предоставить до 6 января 2022 года предложения министерству», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ведомстве разрабатывают проект нормативно-правового акта касательно освобождения женщин-нарушительниц от грозящих им штрафов.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект “О внесении изменений в статью 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», который предусматривает добровольный воинский учет для женщин.