«Любимый, я готова тебе родить 10 детей»: звезда «Интернов» назвал главные ошибки женщин, которые хотят замуж

Известный российский актер и звезда популярного сериала «Интерны» Иван Охлобыстин раскрыл, как девушке проверить потенциального жениха.

Видео с одного из его интервью поделились в ТikТok на акаунте «olushkav6».

Так, Иван Охлобыстин рассказал, как девушке можно проверить своего возлюбленного. Этому лайфхаку он учит своих детей, поэтому решил поделиться и с более широкой аудиторией.

Актер отмечает что нужно найти подходящий момент, когда будет минута откровения. Именно тогда нужно задать своему партнеру всего один вопрос. Реакция на него сразу же покажет, серьезно ли он настроен или нет.