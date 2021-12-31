«Любимый, я готова тебе родить 10 детей»: звезда «Интернов» назвал главные ошибки женщин, которые хотят замуж

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Известный российский актер и звезда популярного сериала «Интерны» Иван Охлобыстин раскрыл, как девушке проверить потенциального жениха.

Видео с одного из его интервью поделились в ТikТok на акаунте «olushkav6».

Так, Иван Охлобыстин рассказал, как девушке можно проверить своего возлюбленного. Этому лайфхаку он учит своих детей, поэтому решил поделиться и с более широкой аудиторией.

Актер отмечает что нужно найти подходящий момент, когда будет минута откровения. Именно тогда нужно задать своему партнеру всего один вопрос. Реакция на него сразу же покажет, серьезно ли он настроен или нет.

Иван Охлобыстин, скрин с видео

Иван Охлобыстин, скрин с видео

«Девочки, всегда проверяйте женихов. В минуту откровения, а она обязательно наступит, когда вот минута доверия, вы загляните ему в глаза и скажите: «Любимый, я готова родить тебе десять детей». И если увидите какое-то колебание — это не ваш уровень», — отметил Иван Охлобыстын.

Если же вам не понравилась реакция вашего возлюбленного на этот вопрос, Иван Охлобыстин советует не продолжать дальше отношения.

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