Нова Зеландія зустріла 2022 рік (відео)

Источник: glavcom.ua
Свято крокує планетою!
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Острівна країна однією з перших зустріла Новий рік
Нова Зеландія знову очолила святкування Нового року у світі з вражаючим світловим шоу над мостом Харбор-Брідж в Окленді.
Людям дозволили збиратися в місті вперше з серпня, при цьому обмеження були послаблені, незважаючи на страх перед Omicron, повідомляє The Independent.
Через різні часові пояси в усьому світі Нова Зеландія традиційно є однією з перших країн, які вводять новий рік до того, як інші країни встановлять опівночі 31 грудня.