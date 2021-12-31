Нова Зеландія зустріла 2022 рік (відео)

Источник: glavcom.ua

Свято крокує планетою!

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Острівна країна однією з перших зустріла Новий рік

Нова Зеландія знову очолила святкування Нового року у світі з вражаючим світловим шоу над мостом Харбор-Брідж в Окленді.





Людям дозволили збиратися в місті вперше з серпня, при цьому обмеження були послаблені, незважаючи на страх перед Omicron, повідомляє The Independent.

Через різні часові пояси в усьому світі Нова Зеландія традиційно є однією з перших країн, які вводять новий рік до того, як інші країни встановлять опівночі 31 грудня.