В Австралии наступил Новый год

В мире уже встречают Новый год. Первыми 2022 начали жители тихоокеанского острова Киритимати (Республика Кирибати), города Нукуалофа (столица Королевства Тонга) и Новая Зеландия. Также, как сообщает «The Guardian», на части территории Австралии — в Мельбурне, Сиднее и Канберре уже тоже наступил Новый год.

Города Мельбурн и Сидней устроили эффектный фейерверк. Издание отметило, что из-за карантина на праздничные мероприятия пришло гораздо меньше людей, чем в прошлые годы.

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Премьер-министр страны Скотт Моррисон в новогоднем обращении сказал: «Несмотря на пандемию, наводнения, пожары, засуху в некоторых районах, циклоны, Австралия сегодня сильнее, чем год назад. И мы в большей безопасности!».

К слову, Новый год в Японии, Южной и Северной Кореях по киевскому времени настал в 17:00. В Китае наступит в 18:00, в Индонезии — в 19:00, в Бангладеше и Шри-Ланке — в 20:00, в Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане — в 21:00, в Армении, Азербайджане и Грузии — в 22:00.

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