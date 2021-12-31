Украинские монеты признали лучшими в мире — фото

В десятку лучших монет мира, которые изготовлены в 2020 году, вошли украинские монеты.

Об этом художник Никита Титов написал в Facebook.

«Радуюсь и горжусь, спасибо всем благодаря кому все это произошло! Написали из Национального банка Украины!», – сообщил он.

В десятку лучших монет мира, отчеканенных в прошлом году, вошли украинские монеты:

в номинации «Лучшая монета, посвященная современным событиям» – монета «75 лет Победы над нацизмом во Второй мировой войне»;

в номинации «Лучшая монета стандартного размера (до 37 мм в диаметре, крона)» – серебряная монета «ХХХІІ Олимпийские игры»;

в номинации «Лучшее художественное решение» – монета «День памяти павших защитников»;

в номинации «Лучшая инновационная монета» – набор 9 монет «Энеида»;

в номинации «Самая вдохновляющая монета» заняла первое место монета «Передовая».

Ранее мы писали, что Национальный банк Украины введет в обращение уникальные памятные монеты, посвященные истории украинского казачества.