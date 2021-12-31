Украинские монеты признали лучшими в мире — фото

В десятку лучших монет мира, которые изготовлены в 2020 году, вошли украинские монеты.
Об этом художник Никита Титов написал в Facebook.
«Радуюсь и горжусь, спасибо всем благодаря кому все это произошло! Написали из Национального банка Украины!», – сообщил он.
В десятку лучших монет мира, отчеканенных в прошлом году, вошли украинские монеты:
- в номинации «Лучшая монета, посвященная современным событиям» – монета «75 лет Победы над нацизмом во Второй мировой войне»;
- в номинации «Лучшая монета стандартного размера (до 37 мм в диаметре, крона)» – серебряная монета «ХХХІІ Олимпийские игры»;
- в номинации «Лучшее художественное решение» – монета «День памяти павших защитников»;
- в номинации «Лучшая инновационная монета» – набор 9 монет «Энеида»;
- в номинации «Самая вдохновляющая монета» заняла первое место монета «Передовая».
Ранее мы писали, что Национальный банк Украины введет в обращение уникальные памятные монеты, посвященные истории украинского казачества.