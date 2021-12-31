Терапевти назвали природні аналоги ліків від ГРВІ та застуди

У зимовий період починається розпал сезонних захворювань, від яких українці часто намагаються захиститися антибіотиками. Терапевти вирішили назвати три природні аналоги таких ліків, які здатні допомогти в профілактиці ГРВІ та застуди.

В першу чергу дієтолог Денис Прокоф’єв рекомендує додати в зимовий раціон цибулю, часник і куркуму. Всі ці продукти вважаються природними антисептиками і антибіотиками, які забезпечують захист від простудних захворювань.





Не зайвим стане і відмова від алкогольних напоїв: спиртне має бути присутнім на святковому столі в мінімальних кількостях, оскільки завдяки своєму токсичному хімічному складу здатне руйнувати імунітет.

“Також варто уникати переохолодження і різкого коливання температури, щоб не послаблювати імунний статус”, – додав Прокоф’єв, який відзначив важливість соціальної дистанції і користування гігієнічними засобами.

Подібні методи профілактики не тільки убезпечать співгромадян від звичних ГРВІ, а й COVID-19, який став більш заразним з появою “Омікрон”-штаму. Цією інформацією поділилося онлайн-видання “Слово і Діло”.

lhealth.info