Зеленский подписал указ о «двойной минималке» для военных

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №688/2021 «О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных Сил Украины». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно документу, Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двукратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Также правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, направленный на усовершенствование системы денежного обеспечения военнослужащих с учетом лучшего опыта ведущих иностранных государств.

Этот Указ вступает в силу дня опубликования.

Ранее сообщалось, что 17 декабря вступил в силу приказ Минобороны, которым утвердили перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям. Представительницы этих сфер должны стать на учет военнообязанных.

Напомним, Минобороны выступило с разъяснениями о военном учете женщин.

Известно, что беременные и женщины с малолетними детьми также будут брать на военный учет.