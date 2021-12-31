Медвечука не испугал арест, суды и санкции, значит он невиновен

Председатель Политсовета партии

«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук уже более полугода

находится под домашним арестом. Все это время он подвергается уголовному преследованию, он понес значительные

материальные потери в результате внесудебных санкций, но,

несмотря на все это, остался в Украине, чтобы доказывать свою

невиновность и отстаивать свои принципы. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в эфире телеканала «Перший Незалежний».

Анатолий Бурмич, фото из открытых источников

Парламентарий подчеркнул, что одна из

основных причин того, что Виктор Медведчук сейчас подвергается

уголовному преследованию, – это стремительный рост

рейтингов как самого председателя Политсовета ОПЗЖ, так и этой

политсилы, потому что предлагаемый оппозиционным политиком курс

кардинально отличается от курса действующей власти.

«У Медведчука другой совершенно курс –

это отказ от НАТО, нейтральное государство, мир на Донбассе, мир с

соседями, развитие экономики, построение правового государства и так

далее», – сказал Бурмич.

По его мнению, подтверждением того, что

для председателя Политсовета ОПЗЖ это первостепенные задачи, является

тот факт, что ни существенные материальные потери, ни многочисленные

суды, ни ограничение свободы ‒ ничто не заставило Виктора Медведчука

покинуть страну и отступиться от своих принципов.

«Тем, что Медведчук никуда не уехал, а

остался здесь, потерял массу денег на сегодняшний

день из-за этих санкций, он показал, что борется за другой курс страны,

за развитие страны и за ту идею, которую он несет, он готов за это

страдать», – убежден народный депутат.

Что касается объявления подозрения

экс-президенту Украины Петру Порошенко, то Бурмич предположил: имеет

место определенная договоренность власти с лидером «Европейской

солидарности», чтобы был формальный повод оставить Медведчука под

домашним арестом.

«Я не исключаю, что есть договоренность с

Порошенко: мол, ты уезжай, а мы скажем Виктору Владимировичу, что, раз он уехал, значит, есть вина, сиди дальше. У них

дополнительная мотивация держать Медведчука под стражей, вот в чем

дело», – заявил парламентарий.

Кроме того, подчеркнул нардеп, Украина

стремительными темпами превращается в государство, где подменили правоохранительную вертикаль

санкциями СНБО.

«Они убрали правоохранительные органы,

убрали судебную систему и начали брать на себя несвойственные функции,

то есть мы строим не правовое государство, мы строим диктатуру, потому

что все решения СНБО подписывает президент», – отметил

Анатолий Бурмич.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.