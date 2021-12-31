Медвечука не испугал арест, суды и санкции, значит он невиновен

Председатель Политсовета партии
«Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук уже более полугода
находится под домашним арестом. Все это время он подвергается уголовному преследованию, он понес значительные
материальные потери в результате внесудебных санкций, но,
несмотря на все это, остался в Украине, чтобы доказывать свою
невиновность и отстаивать свои принципы. Об этом заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич в эфире телеканала «Перший Незалежний».
Анатолий Бурмич, фото из открытых источников
Парламентарий подчеркнул, что одна из
основных причин того, что Виктор Медведчук сейчас подвергается
уголовному преследованию, – это стремительный рост
рейтингов как самого председателя Политсовета ОПЗЖ, так и этой
политсилы, потому что предлагаемый оппозиционным политиком курс
кардинально отличается от курса действующей власти.
«У Медведчука другой совершенно курс –
это отказ от НАТО, нейтральное государство, мир на Донбассе, мир с
соседями, развитие экономики, построение правового государства и так
далее», – сказал Бурмич.
По его мнению, подтверждением того, что
для председателя Политсовета ОПЗЖ это первостепенные задачи, является
тот факт, что ни существенные материальные потери, ни многочисленные
суды, ни ограничение свободы ‒ ничто не заставило Виктора Медведчука
покинуть страну и отступиться от своих принципов.
«Тем, что Медведчук никуда не уехал, а
остался здесь, потерял массу денег на сегодняшний
день из-за этих санкций, он показал, что борется за другой курс страны,
за развитие страны и за ту идею, которую он несет, он готов за это
страдать», – убежден народный депутат.
Что касается объявления подозрения
экс-президенту Украины Петру Порошенко, то Бурмич предположил: имеет
место определенная договоренность власти с лидером «Европейской
солидарности», чтобы был формальный повод оставить Медведчука под
домашним арестом.
«Я не исключаю, что есть договоренность с
Порошенко: мол, ты уезжай, а мы скажем Виктору Владимировичу, что, раз он уехал, значит, есть вина, сиди дальше. У них
дополнительная мотивация держать Медведчука под стражей, вот в чем
дело», – заявил парламентарий.
Кроме того, подчеркнул нардеп, Украина
стремительными темпами превращается в государство, где подменили правоохранительную вертикаль
санкциями СНБО.
«Они убрали правоохранительные органы,
убрали судебную систему и начали брать на себя несвойственные функции,
то есть мы строим не правовое государство, мы строим диктатуру, потому
что все решения СНБО подписывает президент», – отметил
Анатолий Бурмич.
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