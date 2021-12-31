Вице-канцлер Германии допустил остановку «Северного потока-2» из-за Украины

Вице-канцлер Германии, федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Габек поддержал решение федерального правительства не вмешиваться в вопрос об утверждении противоречивого газопровода «Северный поток-2» и рассматривать его исключительно в юридической плоскости. Об этом сказал в эфире немецкого телеканала ZDF, сообщает DW.

Однако вице-канцлер не исключил возможности остановки проекта в зависимости от развития конфликта вокруг Украины.

«Мы правовое государство, и разрешения выдаются в соответствии с законом», – заявил Габек.

«Политика должна быть сосредоточена на политических вопросах, и их необходимо анализировать с точки зрения внешней политики и геополитики. Это значит, что, учитывая ситуацию на востоке Украины и наращивание там российских войск, придется принимать политические решения, которые санкции могут быть применены в случае возникновения нового острого конфликта», – подчеркнул он.

По словам Габека, строительство газопровода может отвлечь внимание Запада от Украины как страны-транзитера газа. Этому нужно противодействовать, поддерживая переход Киева на возобновляемые источники энергии, сказал он, добавив, что возглавляемое им министерство выделит на это €150 млн.

В то же время, депутат фракции «Союз-90»/«Зеленые» и член комитета Бундестага по внешней политике Омид Нурипур по-прежнему считает «Северный поток-2» неправильным решением, но уже не видит никаких возможностей в политической плоскости для остановки проекта. Его партия всегда выступала против трубопровода, сказал он.

Отметим, что Путин прямо объяснил Европе, когда пустит газ.

Напомним, глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал очень вероятным то, что российский «Северный поток-2» не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.

22 декабря правительство Германии достигло консенсуса относительно «Северного потока-2». В свою очередь, немецкий депутат рассказал о «головной боли» из-за «Северного потока-2».

Накануне оператор ГТС Украины обратился в министерство экономики и охраны Германии с просьбой изменить решение о сертификации оператора газопровода «Северный поток-2».

Добавим, что накануне немецкий регулятор заявил, что «Северный поток-2» не сертифицируют к лету.