В Балаклее Харьковской области 11-летняя девочка чуть не скончалась по дороге в больницу — видео

Одиннадцатилетняя девочка чуть не умерла в карете “Скорой помощи”, поскольку водители других машин не пропускали транспортное средство с включенными проблесковыми маячками.

Об этом сообщается на Telegram-канале “Труха. Харьков”.

Так, инцидент произошел в городе Балаклея, что на Харьковщине, в четвер, 30 декабря. Известно, что “Скорая” приехала на вызов к девочке, у которой случился приступ аппендицита. Было принято решение срочно отправить ее в больницу.

Но, когда экстренная медицинская помощь с проблесковыми маячками и включенным звуковым сигналом ехала к месту назначения, водители других машин не желали уступать ей дорогу.

“Вчера вызвали скорую 11-летней девочке, у которой случился приступ аппендицита. По пути больницу карета скорой помощи ехала с включенным проблесковым маячком и звуковым сигналом. Но олени за рулем даже и не подумали уступить дорогу. Благо, все обошлось, и девочку довезли до больницы без летального исхода”, — сообщается на канале.

Медикам удалось снять видео происшествия.

Ранее мы сообщали, украинцев просят вызывать скорую на праздники только в экстренных случаях.