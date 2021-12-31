Категорически запрещается в период ретроградной Венеры впервые заключать браки, — астролог Влад Росс

Астролог Влад Росс рассказал, что весь январь 2022 года будет ретроградным, и чего нам следует от этого ожидать.

Об этом он рассказал в новом выпуске своей программы «Осенний прогноз».

«В январе все будет ретроградно, это месяц, в котором не следует что-то начинать и строить. Тем более в январе получается такая расслабленная ситуация, которая может продолжиться весь месяц. В январе не стоит делать какие-то покупки, подарки или ювелирные изделия. Потому что целый месяц Венера будет ретроградная и Меркурий тоже начнет ретроградное движение с 14 января», — рассказал Влад Росс.

Астролог заявил, что период стационарности планет всегда считается наиболее опасным и сложным. Примерно в период с 10 по 18 января, считает он, не стоит куда-то ездить или где-то бывать. Кроме того, будет жесткий квадрат между Меркурием и Ураном, сообщил он, и это может быть катастрофический период времени. Именно с 13 по 18 января категорически противопоказано брать билеты на самолет, подчеркнул он, потому что в это время могут случаться катастрофы.