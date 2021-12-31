В кинотеатре подросток нашел хомяка в ведре с попкорном

В кинотеатре американского города Мобил во время просмотра нового фильма о Человеке-пауке подросток обнаружил в ведре с попкорном хомяка.

Об этом сообщает Newsweek.

Отмечается, что в процессе киносеанса группа друзей заметила, как по полу пробежал похожий на крысу зверек. Подростки подняли ноги, чтобы пропустить грызуна, а чуть позже один из них опустил руку в ведро с попкорном и нашел там хомяка.

Юноша решил отнести животное одному из сотрудников кинотеатра, однако хомяк укусил его и выскользнул из рук. Позже беглеца поймали, а мальчику вернули деньги за билет и угостили попкорном.

После случившегося одна из местных жительниц вспомнила, что 23 декабря четверо подростков пришли в кино с хомяком, но он сбежал во время сеанса.

Поиски не увенчались успехом и школьники оставили контактные данные сотрудникам, чтобы с ними связались в случае, если животное найдется.