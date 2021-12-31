Антимонопольный комитет оштрафовал Ощадбанк на полмиллиона

Госбанк был оштрафован за злоупотребление монопольным положением в ходе участия в проекте Карточка киевлянина. Он навязывал клиентам дополнительные платные услуги.

Антимонопольный комитет оштрафовал Государственный сберегательный банк Украины Ощадбанк за злоупотребление монопольным положением в ходе участия в проекте Муниципальная карта Карточка киевлянина. Об этом в пятницу, 31 декабря, сообщили в пресс-службе АМКУ.





Комитет выяснил, что АО Ощадбанк был единоличным банком-участником проекта и в его рамках самостоятельно устанавливал порядок и условия открытия и ведения карточных счетов.

«Поскольку финансовое учреждение было единственным банком-участником проекта Муниципальная карта Карточка киевлянина, владельцы соответствующих карточек вынуждены были соглашаться на его условия и терпели финансовые расходы», — отметили в комитете.

Речь идет, в частности, о подключении платной услуги СМС-информирования в качестве обязательного условия для получения Карточки киевлянина, а также платной услуги СМС-информирования для доступа к системе дистанционного банковского обслуживания в рамках проекта Карточка киевлянина.

«За эти два нарушения на АО Ощадбанк наложен штраф в общей сумме 503 552 гривны», — отметили в комитете.

В АМКУ добавили, что, определяя сумму штрафа, было учтено, что банк уже прекратил нарушение, не отрицал факт его совершения и сотрудничал с комитетом при рассмотрении дела.

В свою очередь в Ощадбанке заявили, что не согласны с решением АМКУ относительно штрафа в 503 552 грн за злоупотребление монопольным положением, об этом говорится в пресс-релизе банка.

«Ощадбанк выражает несогласие с сегодняшним решением АМКУ оштрафовать банк на сумму 503 552 грн за злоупотребление монопольным положением при ведении карточных счетов пользователей муниципальных карт Карточка киевлянина. Наша позиция основывается на том факте, что эта программа начата КГГА в 2015 году и Ощадбанк присоединился к проекту в качестве дополнительного участника», – говорится в сообщении.

В банке также отметили, что банк занимает монопольное положение на рынке услуг по ведению этих счетов в связи с обстоятельствами, не зависящими от банка: изначально активное участие в реализации этого проекта принимал только банк Крещатик, который впоследствии был ликвидирован, а Ощадбанкбыл вынужден перевыпустить карты для клиентов банка Крещатик.

Кроме того, в Ощадбанке заявляют, что для них этот проект более социальный, чем коммерческий. Оспаривать либо нет решение АМКУ Ощадбанк примет после его получения и детального изучения.

Ранее сообщалось, чтоОщадбанк начинает закрывать счета клиентов, которые не пришли в банк для актуализации идентификационных данных и верификации.