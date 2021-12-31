Война на Донбассе — видео, как грузовик с боевиками подорвали добровольцы

Диверсионно-штурмовая группа «Медведи» уничтожила грузовик с российскими наемниками на Донбассе.

Видео поражения цели поделился на своей странице в Фейсбук Александр Медведь.

На кадрах видно, как по дороге ехал грузовик с разведчиками 9-го полка. Бойцы ДШГ выпустили противотанковую ракету, которая попала прямиком в грузовик. Комментаторы отметили мастерство военных, ведь они попали в движущуюся мишень, что удается далеко не каждому.

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После попадания снаряда, грузовик загорелся, а через несколько секунд взорвался. В результате чего погибли двое разведчиков 9-го полка, а еще трое получили ранения. Одному из раненых оторвало ногу выше колена.

На видео он рассказал, что теперь верит и в Бога, и в судьбу, ведь должен был ехать не этой машиной, и почему-то сел именно в кабину грузовика, куда прилетел снаряд.

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ДШГ «Медведи» – это добровольческое объединение, которое напрямую не подчиняется ВСУ. Вместе с тем, они не первый год успешно выполняют боевые задачи в зоне ООС.

Также Realist.online сообщал, что боевики на Донбассе разбомбили жилой дом. Видео взрыва сняли бойцы ВСУ.