Деда Мороза придумали коммунисты — ПЦУ считает, что нужно чтить святого Николая

В Советском Союзе благодаря антирелигиозным и антикапиталистическим настроениям тогдашней власти был распространен образ Деда Мороза – так решили заменить популярного на Западе Санта Клауса.

Об этом рассказывает Православная церковь Украины.

Новогодний Дед Мороз берет свое начало в 30-х годах ХХ века. Тогда впервые в Кремлевском дворце и «дебютировал» ставший сейчас символом Нового года дедушка с белой бородой.

Однако в народных верованиях, отмечает ПЦУ, Мороз положительным персонажем не являлся.

«Издавна считалось, что он олицетворение холода, зла (вспомните даже сказку «Морозко»). Мороз был ледяно-снежным чудовищем, которое могло нанести вред людям, их скоту и всему хозяйству», — приводит пример ПЦУ.

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Что касается Санта Клауса, его образ был впервые был изображен в стихотворной сказке Клемента Кларка Мура в 1823 году. Название сказочный персонаж получил от имени святого Николая (сент Николас). В Америку его «привезли» переселенцы-голландцы, отмечающие на родине праздник Синтерклаас 6 (19) декабря. В 1860 году карикатурист Томас Наст впервые изобразил Санту толстым добрым старичком в очках, красном колпаке и с люлькой во рту. А современного Санта Клауса в 1931 году изобразила и популяризировала в коммерческих целях компания «Coca-cola».

Напомним, ранее мы писали, сколько стоит заказать на Новый год Деда Мороза со Снегурочкой.