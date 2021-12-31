Стали известны предновогодние цены на хлеб

Вероятное существенное подорожание хлебобулочной продукции может произойти уже в следующем году

Портал Минфин опубликовал обновленные цены на хлеб и хлебобулочную продукцию в торговых сетях Украины на 29 декабря.

В среднем цены на социально важный продукт в супермаркетах остались на уровне предыдущего месяца. Средняя стоимость пшеничного хлеба составляет 24,70 грн. (650 гр). Цена не изменилась с прошлого месяца.

В супермаркетах сети Novus по состоянию на конец декабря стоимость пшеничного хлеба составляет 23,99 грн., в Megamarket – 25,40 грн.

Графика: Минфин

В целом, индекс потребительских цен на хлебобулочные продукты в декабре 2021 года составил 100,48%. По сравнению с предыдущим месяцем, цены на них выросли на 0,48%. В ноябре 2021 года этот индекс относительно предыдущего месяца составлял 100,72%.

Как сообщалось, правительство признало, что за год цены на отдельные продукты выросли на 70-75%.