Оливье за 45 минут и закуски на скорую руку: новогоднее меню от звезды «МастерШеф» Евгения Клопотенко

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко решил рассказать о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол. Для этого понадобится желание, а также немного свободного времени.
Кроме того, есть даже продукты и блюда, которые мы привыкли кушать каждый новый год, но, которые будут в разы полезнее. Например, оливье без майонеза и колбасы. Об этом стало известно благодаря порталу
Освитория.
Евгений Клопотенко, фото с Instagram
Вот, на оригинальное оливье вам понадобятся следующие ингредиенты:
Все ингредиенты, включая отваренные грибы, нужно нарезать кубиками, и смешать в миске. Далее добавляем туда горошек, и можно приступать к готовке самого главного — соуса, ведь майонез мы не используем.
Отварите два яйца и отделите белки от желтков. Далее желтки нужно сложить в чашу блендера, и заливать половиной стакана натурального йогурта. 2 столовых ложки лимонного сока, добавляем соль и перец, и потом снова сбиваем. Получается невероятно вкусная, а главное полезная заправка для салата.
Евгений Клопотенко, instagram.com/klopotenko
Также, Евгений Клопотенко предложил приготовить еще одно необычное блюдо, и речь идет о салате с красной капустой и грейпфрутом. Эта закуска будет выглядеть как глоток свежего воздуха на застолье, поэтому не стоит обходить стороной.
Понадобятся следующие ингредиенты:
Сначала необходимо почистить и отделить частички грейпфрута от пленки, иначе закуска получится с горечью. Далее нарезаем мелко капусту, солим, сахарим, перчим, и сжимаем руками, чтобы овощ дал свой сок. Потом необходимо добавить оливковое масло, уксус, и частички грейпфрута, после чего все тщательно перемешать. Перед тем, как подавать на стол в тарелках, нужно добавить пармезан слайсами, и листья мяты. Необычность вкуса вас крайне удивит.
Евгений Клопотенко, фото: Instagram
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