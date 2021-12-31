Оливье за 45 минут и закуски на скорую руку: новогоднее меню от звезды «МастерШеф» Евгения Клопотенко

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко решил рассказать о том, какие блюда можно приготовить на праздничный стол. Для этого понадобится желание, а также немного свободного времени.

Кроме того, есть даже продукты и блюда, которые мы привыкли кушать каждый новый год, но, которые будут в разы полезнее. Например, оливье без майонеза и колбасы. Об этом стало известно благодаря порталу Освитория.