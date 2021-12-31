Билл Гейтс заявил, что в 2022 году стартует проект по «блокировке» Солнца

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние на планету солнечных лучей, был разработан проект «SCOPEX». Его запустят уже в 2022 году.

Об этом сообщил основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс, передает Час Пик со ссылкой на зарубежные СМИ.

В основе проекта «SCOPEX» лежит блокировка негативного воздействия солнечных лучей. Он был придуман для того, чтобы обезопасить Землю от катастрофических климатических изменений.

В 2022 году, по словам Гейтса, состоится пробный запуск экспериментального метода для борьбы с глобальным потеплением. С помощью специального аэростата специалисты по солнечной геоинженерии собираются запустить определенное количество карбоната кальция, который содержится в морской воде, на 20 километров в атмосферу над северным районом Швеции, создав таким образом в небе рассеянное облако.

Основатель Microsoft считает, что данный эксперимент позволит понять, существуют ли риски, и если существуют — какие именно.

Вместе с тем, если метод оправдает себя, могут быть запущены тысячи аэростатов для отправки отражающих частиц в атмосферу. Это позволит частично блокировать попадание на планету прямого солнечного света.

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