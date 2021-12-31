Новый год в Киеве — где погулять

Если в новогоднюю ночь вам не сидится дома или вдруг захотелось прогуляться по праздничной столице, то в Киеве есть аж четыре локации, которые можно посетить.

Об этом напомнили в КМДА.

Главная локация расположена у главной елки страны на Софийской площади. Тема локации – Чудоночь, в которую родился Иисус Христос. Рождественское действо воспроизведено в виде вертепа. Вокруг будет работать ярмарка и фотозоны. А днем можно посетить мастерскую, музей новогодних украшений, каток и аттракционы.

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Новогодняя 31-метровая елка украшена 10-километровой гирляндой и 20-ю тысячами игрушек красного и золотого цвета.

Еще одна локация «Рождество на Подоле» работает на Контрактовой площади. Оформлена она в европейском стиле. Новогоднюю зеленую красавицу и ярмарку около нее украшают 20 тысяч фонарей. Изюминка локации – уникальный прогулочный каток длиной более 200 м с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой.

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На локации возле Арки дружбы народов гостей, которые будут прогуливаться по пешеходно-велосипедному мосту, будет ждать новогодняя елка, уютная лаунж-зона со столиками и горячими напитками.

А еще праздничная локация будет работать в парке Шевченко. Здесь есть новогодняя елка, работает резиденция святого Николая, обустроены фотозоны и фудкорты.

Также Realist.online рассказывал о том, какой будет погода в новогоднюю ночь. Если вы захотите прогуляться, то не забудьте зонтик.