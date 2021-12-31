Оппоненты Кивы и Дубинского устроили новогоднюю провокацию (фото)

В соцсетях мнения по поводу того, кому принадлежат билборды – самим нардепам или это «черный пиар» – разделились

В Обухове Киевской области и в столице вроде бы появились билборды с изображением скандальных нардепов Александра Дубинского и Ильи Кивы с довольно неоднозначным слоганом – «В праздничные дни сосну каждому украинцу». Об этом пишут паблик «Подслушано в Обухове» и журналист Сергей Иванов.

В соцсетях мнения по поводу того, кому принадлежат билборды – самим нардепам или это «черный пиар» – разделились. Другие считают, что это фейк.

На досрочных парламентских выборах летом 2019 Александр Дубинский баллотировался по одномандатному округу № 94 (Обуховский и Васильковский районы Киевской области).

К слову, 30 декабря «Нацкорпус» пикетировал офис ОПЗЖ из-за Кивы (фото).

28 декабря в эфире канала «Россия-1» одиозный нардеп от пророссийской партии «ОПЗЖ» Илья Кива в эфире кремлевского телеканала заявил, что Россия якобы имеет какие-то права на украинские территории, а Украина должна быть частью «единого славянского союза» вместе с РФ.

Также Кива выразил восхищение аннексией Россией Крыма, назвав действия РФ «прекрасной политической игрой».