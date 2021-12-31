Алкогольная интоксикация – как из нее выйти

До Нового года считанные часы. Хозяйки готовят изысканные блюда, дети бегают вокруг елки, а мужчины раздумывают, как пить, чтобы на утро не было плохо. Мы предлагаем вам несколько способом, как выйти из алкогольной интоксикации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Что категорически запрещено пить и есть после алкогольной интоксикации

Пить алкоголь

Многие думают, что после жуткого похмелья нужно выпить алкоголь. Однако употребление даже небольшого количества алкоголя на следующее утро мешает организму восстанавливаться.

«Не употребляйте алкогольные напитки не менее 48 часов после того, как выпили», — настоятельно рекомендуют в Минздрве.

Жирная пища

Она может повредить и без того раздраженному желудку, вызвать или усилить тошноту, что только ухудшит ваше самочувствие. Отдайте предпочтение легким блюдам в небольшом количестве: кисломолочным продуктам или заваренным овсяным хлопьям.

Кофе

Кофеин оказывает мочегонный эффект. Поэтому он может привести к еще большему обезвоживанию организма. В то же время обязательно нужно пить больше воды – это поможет вывести алкоголь и поддержать водный баланс.

Пропускать приемы пищи

Это может привести к снижению уровня сахара в крови и ухудшить ваше самочувствие.

Отсыпайтесь весь следующий день

Лучшее, что вы можете сделать для себя на следующее утро – подняться с кровати и начать двигаться. Алкоголь выводится из организма двумя способами: с мочой и дыханием. Прогулка на свежем воздухе поможет улучшить самочувствие.

Пить спортивные напитки с электролитами или даже ставить капельницы

Исследования не выявили связи между степенью нарушения электролитного баланса и тяжестью похмелья или воздействием

Что помогает при похмелье?

Время

Для того чтобы прошли последствия употребления алкоголя, вы должны дождаться, пока организм полностью выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя и пока восстановятся уровень жидкости, раздраженные ткани и мозговая активность.

Отказ от алкоголя

Самое действенное средство.

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