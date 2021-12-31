Редкого тигра застрелили в зоопарке накануне его же года: не хотел выпускать руку из пасти

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В зоопарке Неаполя во Флориде застрелили исчезающего тигра после нападения на уборщика.

Об этом сообщает «7news».

Так, стало известно, что уборщик получил серьезные ранения от тигра после того, как он засунул руку в вольер животного. На место происшествия вызвали местных представителей закона, которые нашли животное с рукой работника во рту. Зоопарк на тот момент был уже закрыт.

«Первый заместитель, который прибыл на место происшествия, ударил ногой вольер и пытался заставить тигра выпустить руку мужчины из пасти, но заместитель был вынужден застрелить животное», – говорится в сообщении офиса шерифа округа Коллиер.

Тигр, фото pxhere

Тигр, фото pxhere

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По словам представителей зоопарка, восьмилетний малайский тигр Эко был застрелен заместителем шерифа и умер. 20-летний уборщик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

«Его там не должно быть. Мужчина работал в уборочной службе, нанятой для уборки туалетов и сувенирного магазина, и не должен был находиться в этом районе», — сообщили в офисе шерифа.

В офисе шерифа сообщили, что, похоже, мужчина пытался погладить или покормить тигра и сам протянул руку, но отметили, что информация была предварительной. Сейчас ведется расследование.

Стоит отметить, что это был единственный Малайский тигр в зоопарке. По данным Всемирного фонда дикой природы, малайский тигр находится под угрозой исчезновения, и по данным Всемирного фонда дикой природы, в дикой природе их насчитывается всего около 200.

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