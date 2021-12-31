Редкого тигра застрелили в зоопарке накануне его же года: не хотел выпускать руку из пасти

Тигр, фото pxhere

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По словам представителей зоопарка, восьмилетний малайский тигр Эко был застрелен заместителем шерифа и умер. 20-летний уборщик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

«Его там не должно быть. Мужчина работал в уборочной службе, нанятой для уборки туалетов и сувенирного магазина, и не должен был находиться в этом районе», — сообщили в офисе шерифа.

В офисе шерифа сообщили, что, похоже, мужчина пытался погладить или покормить тигра и сам протянул руку, но отметили, что информация была предварительной. Сейчас ведется расследование.

Стоит отметить, что это был единственный Малайский тигр в зоопарке. По данным Всемирного фонда дикой природы, малайский тигр находится под угрозой исчезновения, и по данным Всемирного фонда дикой природы, в дикой природе их насчитывается всего около 200.

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