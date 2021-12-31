Злата Огневич очаровала кадрами новой фотосессии

Героиня второго сезона шоу Холостячка поделилась снимками в мини-платье с глубоким декольте.

Украинская певица Злата Огневич опубликовала в Instagram кадры новой чувственной фотосессии.

Звезда позировала перед камерой в белом мини-платье с глубоким декольте. Образ дополнили длинные серьги и бежевые лодочки на высоких каблуках.

В подписи к публикации Злата отметила, что у нее очень много дел перед Новым годом и еще не наряжена елка.

«Столько всего нужно успеть сегодня! А еще и елочку нарядить. Сегодня вечером в сторис будем это делать вместе», – пообещала исполнительница.