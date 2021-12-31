95-летняя модель Эрнестина Штольберг (фото)

Иногда люди думают, что в их жизни слишком поздно что-то менять. Однако Эрнестина Штольберг из Вены своим примером доказывает обратное. Эта элегантная женщина стала моделью – и, надо признать, достаточно популярной моделью – в 95-летнем возрасте.

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Колонна. Instagram parkwien.



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Для Эрнестины Штольберг (Ernestine “Erni” Stollberg) смена рода деятельности произошла достаточно естественно. На самом деле, это не первый раз, когда Эрни попал под свет софитов – в 1930-х годах она выступала в вместе с еврейской танцевальной группой на сцене театра – и по тем временах эти выступления считались достаточно провокационными. Прямо перед нападением Германией на Европу, вся танцевальная труппа улетела из Вены в Буэнос Айрес, поэтому Эрнестина смогла пережить военные годы в относительной безопасности.



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Флешбэк. Instagram parkwien.



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Фотография для Vogue. Instagram parkwien.



Уже после окончания войны Эрни вышла замуж за управляющего труппой и вернулась домой в Вену. Однако, конечно, она и думать не могла, что будет работать у себя на родине моделью. Так было, пока ей не исполнилось 95 лет. Хозяин местного магазина, находящегося неподалеку от места проживания Эрни, Маркус Штрассер (Markus Strasser), предложил однажды пожилой женщине примерить наряды для фотосъемки. Эрни часто бывала со своей собакой в этом магазине во время утренней прогулки, поэтому Эрни уже не была «просто старушка с улицы.» «Мы бы никогда не пригласили просто какую-то пожилую женщину с улицы, – говорит Маркус. – Надо, чтобы мы хорошо знали друг друга, чтобы доверяли друг другу. Иначе ничего из такого дерзкого проекта не получилось бы.»

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Маркус Штрассер остался очень доволен сотрудничеством. «Внезапно оказалось, что Эрни умеет отлично позировать и хорошо смотрится на фотографиях, – говорит Маркус. – Ей удалось избежать самую ужасную часть войны, и потому в ней нет тяжести или печали, она преисполнена энергии. Ну и, конечно, сказывается тот факт, что в молодости Эрни тоже фотографировалась и выступала на сцене, поэтому она чувствует себя уверенно перед объективом.»



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В дорогу на велосипеде. Instagram parkwien.



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Эрни регулярно заходит в магазин Маркуса и проводит там почти целый день. Для нее это отличная возможность пообщаться с людьми, в то время как для Маркуса это своеобразная живая реклама его одежды. Женщина уже знает многих клиентов и знает, как найти к ним подход, подсказывает некоторые моменты по стилю. А иногда Маркус просит Эрни примерить ту или иную одежду из его магазина и фотографирует ее на свой афон, после чего выкладывает эти фото в Инстаграм @parkwien.



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«Когда я прошу надеть что-то элегантное, Эрни моментально принимает нужную позу, – рассказывает Маркус. – А если предлагаю что-то более дерзкое, молодежное, ее поза также меняется, как и выражение лица, так что мне даже не надо ей ничего объяснять и как-то поправлять.» Маркус часто просит Эрни примерить достаточно «экстремальные» вещи, в которых на улицу в обычный день не выйдешь. Но Эрни готова принимать этот вызов. Тем более, что она видит, какой это дает результат. «Недавно тут была одна девушка из Австралии, купила у нас дорогой топ. Ей было около 20 лет, и она сказала, что прилетела сюда исключительно из-за Эрни.»



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Премьера. Instagram parkwien.



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Французский батон. Instagram parkwien.



Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/020517/34387/