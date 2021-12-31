Победитель «Холостячки-2» после разрыва с Огневич поразил сменой имиджа

Андрей Задворный продемонстрировал подписчикам стильный лук.

Победитель реалити-шоу «Холостячка-2″ – Андрей Задворный – после того, как бросил Злату Огневич решил сменить имидж. Мужчина подстригся и стильно уложил волосы. Что из этого получилось Андрей показал в своем Instagram.





На снимках он позировал в белой полосатой рубашке и молочных брюках. На спину Андрей накинул серый свитер. Свой лук Задворный дополнил темными очками.

Аккуратно выбрита борода и новая прическа эффектно дополнили его аутфит. Андрею очень идет такой имидж. Уверенны, что у такого мужчины точно не будет отбоя от женщин.

ТСН