Врач-диетолог рассказала, как сохранить стройную фигуру на самоизоляции

Врач-терапевт и диетолог Ольга Бурлакова рассказала, как не набрать лишний вес во время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса.

По ее мнению, каждый день стоит начинать со стакана теплой воды с лимоном. 300 миллилитров напитка избавят от чувства голода, а также очистят желудок с кишечником перед перевариванием пищи.

«Самое важное — это чередование продуктов. Каждые четыре дня рацион должен быть разным, тогда вы не будете накапливать лишний вес. Кроме того, лучше есть часто и небольшими порциями».

Также она перечислила продукты, которые способствуют набору веса при малоподвижном образе жизни.

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«Исключите все, что сделано из коровьего молока. Включая сыр, творог и йогурт. Эти продукты усваиваются хуже всего. Также сильно вредит белый рафинированный сахар. Его лучше заменить на мед, сироп топинабура, финиковый сироп или другие натуральные подсластители. Колбасы и сосиски тоже не очень полезны. Куда лучше покупать мясо в чистом виде: запеките его или потушите, в результате вы наберете меньше калорий.

Еще один нежелательный продукт — это белая мука. Замените на ржаную или цельнозерновую. Из напитков вне конкуренции пиво: входящие в его состав дрожжи стимулируют организм накапливать жиры. Если вы любитель вина, то выбирайте сухое, где меньше сахара», — рекомендует диетолог.

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