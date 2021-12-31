Новый год в Украине начнется с дождя

В новогоднюю ночь большую часть Украины накроют дожди. На юге потеплеет до +8 градусов.

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказала синоптик Наталья Диденко.

В ночь с 31 декабря на1 января на западе, севере, и в центре Украины пройдут дожди, которые затронут и Одесскую область.

Утром 1 января влажная масса воздуха будете перемещаться в восточном направлении, постепенно охватит все центральные области, юг и восток Украины, а в западных и северных областях дожди днем прекратятся. Местами дождь будет смешиваться с мокрым снегом.

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Вместе с тем в большинстве регионов будет дуть штормовой северо-западный ветер до 15 м/с.

Температура воздуха в новогоднюю ночь будет колебаться от 1 градусам мороза до 3 градсов тепла, в восточных областях, в Полтавской области, Запорожье, в Днепре будет -2-7 градусов, в западных областях +2+5 градусов.

Днем 1 января ожидается +2+6 градусов, на западе и юге и вовсе потеплеет до +8 градусов, в восточных областях будет около нуля.

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В Киеве в новогоднюю ночь будет идти дождь, а днем ​​1 января осадки ослабеют. Ночью воздух в столице прогреется до +2 градусов, а днем 1 января – до +5 градусов.

Также Realist.online сообщал, что в Карпатах уже выпало больше 1,5 метров снега. Ожидаются еще снегопады.