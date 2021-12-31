Новая Зеландия встретила 2022 год (видео)

Новая Зеландия снова возглавила празднование Нового года в мире с впечатляющим световым шоу над мостом Харбор-Бридж в Окленде.

Людям разрешили собираться в городе впервые с августа, при этом ограничения были ослаблены, несмотря на страх перед Omicron, сообщает The Independent.

Через разные часовые пояса во всем мире Новая Зеландия традиционно является одной из первых стран, которые вводят новый год до того, как другие страны установят в полночь 31 декабря.

Напомним, новогодняя ночь и чудо не место для негатива. Нельзя просить себе то, что уже чье-то: будь то возлюбленный, должность, успех или что-нибудь другое. Ваше желание не должно даже потенциально кому-либо навредить.

И самое главное: не желайте чего-либо недостижимого. Условно, выйти замуж за Брэда Питта – желание, увы, не из тех, что сбываются. Вы должны четко понимать, что хотя бы как-то можете повлиять на ситуацию и предпринять что-то, чтобы желание сбылось.