Спиртное на Новый год — как сохранить здоровье

Безопасной дозы алкоголя не существует. Он повышает артериальное давление, может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, являющегося одним из тяжелейших осложнений коронавируса, и увеличивает риск возникновения шести видов рака.
Поэтому Министерство здравоохранения рассказало, как сократить количество алкоголя в период праздников.
- Следует избегать “триггеров” – людей или мест, которые побуждают к выпивке. Кроме того, важно научиться вежливо, но твердо отказывать.
- Не стоит покупать алкогольные напитки заранее и с большим запасом, чтобы не выпить больше, чем вы планируете.
- Злоупотребление алкоголем часто является неудачной попыткой справиться со стрессом. Нужно заменить его на здоровые способы, такие как прогулки на свежем воздухе, спорт, медитация, или другие техники расслабления.
- По возможности замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами. Они обладают сходным вкусом, но в то же время не содержат спирта.
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