Спиртное на Новый год — как сохранить здоровье

Безопасной дозы алкоголя не существует. Он повышает артериальное давление, может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, являющегося одним из тяжелейших осложнений коронавируса, и увеличивает риск возникновения шести видов рака.

Поэтому Министерство здравоохранения рассказало, как сократить количество алкоголя в период праздников.

Следует избегать “триггеров” – людей или мест, которые побуждают к выпивке. Кроме того, важно научиться вежливо, но твердо отказывать. Не стоит покупать алкогольные напитки заранее и с большим запасом, чтобы не выпить больше, чем вы планируете. Злоупотребление алкоголем часто является неудачной попыткой справиться со стрессом. Нужно заменить его на здоровые способы, такие как прогулки на свежем воздухе, спорт, медитация, или другие техники расслабления. По возможности замените алкогольные напитки безалкогольными аналогами. Они обладают сходным вкусом, но в то же время не содержат спирта.

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