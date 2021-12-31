свеженькие анекдоты на день (ФОТО)

Какие у вас забористые стихи!
— Что, проникновенные?
— Да нет, каждое второе слово из тех, что на заборах пишут…
Приходит юнга к капитану пиратского корабля:
— Сэр, что означает черная метка?
— Ну, значит скоро убьют.
— Но мне прислали голубую метку…
— Тоже хорошего мало.
Пришел домой под утро, захожу на кухню:
— Мам, а чем у нас таким вкусненьким пахнет?
— Пиз*юлями…
Дочка жалуется:
— Мама, меня кактус уколол!
— Соня, наверное это не он тебя, а ты об него укололась?
— Нет, мама, он первый начал!
— Как заводится ваша машина в -30 градусов?
— Не знаю.
— Почему?
- Она у меня в -30 даже не открывается.
(telegraf.com.ua)