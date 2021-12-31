свеженькие анекдоты на день (ФОТО)

Какие у вас забористые стихи!

— Что, проникновенные?

— Да нет, каждое второе слово из тех, что на заборах пишут…

Приходит юнга к капитану пиратского корабля:

— Сэр, что означает черная метка?

— Ну, значит скоро убьют.

— Но мне прислали голубую метку…

— Тоже хорошего мало.

Пришел домой под утро, захожу на кухню:

— Мам, а чем у нас таким вкусненьким пахнет?

— Пиз*юлями…

Дочка жалуется:

— Мама, меня кактус уколол!

— Соня, наверное это не он тебя, а ты об него укололась?

— Нет, мама, он первый начал!

— Как заводится ваша машина в -30 градусов?

— Не знаю.

— Почему?

Она у меня в -30 даже не открывается.

(telegraf.com.ua)