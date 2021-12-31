Ці 5 рибних страв гірше за фастфуд

Під час дієт багато людей намагаються вживати якнайбільше риби, адже цей продукт відомий своїми корисними властивостями. Однак деяка риба може принести більше шкоди, ніж користі. Розповідаємо, від яких рибних страв краще відмовитись.

Фермерський лосось





Дикий лосось багатий на кислоти Омега-3, які борються із запаленнями в організмі. Ц фермерському лососі містяться Омега-6 – ці кислоти посилюють запалення організму. Також така риба містить набагато менше вітаміну D і є дуже жирною.

Креветки Темпура

Креветки в клярі не несуть жодної користі, це те саме, що смажені суші або риба з чіпсами. Рол з креветками в темпурі може містити 508 калорій та 21 грам жиру. Ця страва є дуже калорійною.

Макрель

Цей різновид риби містить небезпечно високий рівень ртуті. При вживанні цієї риби організм утримує жир, спалює менше калорій та знижує рівень лептину – гормону, який регулює апетит.

Роли з тунцем

Тунець є дієтичним продуктом, проте при приготуванні ролів його буквально купають у майонезі. У таких ролах міститься 290 калорій та 11 грамів жиру.

Тилапія

Ця жирна риба шкідливіша, ніж фатсфуд, а одна порція калорійніша, ніж бургер. Також на прилавках магазинів можна зустріти цю рибу, вирощену на фермах, вона набагато небезпечніша, ніж дика тилапія.

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