Диетолог подвергла сомнению теорию о пользе восьми стаканов воды в день

Диетолог Елена Мотова поставила под сомнение популярную теорию о пользе восьми стаканов воды, которые необходимо выпивать ежедневно.

По ее мнению, человеку не нужно себя заставлять — лучше просто прислушиваться к своему телу и пить тогда, когда появляется ощущение жажды.

«Глянцевые журналы, телевидение и интернет транслируют мнение о том, что каждый человек должен выпивать не менее восьми стаканов воды ежедневно, чтобы поддерживать кожу здоровой и увлажненной. Якобы это уменьшает образование морщин и омолаживает, однако научных доказательств этой рекомендации нет»

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Она отмечает, что у здорового человека количество поступающей и выделяющейся за сутки воды находится в равновесии. Статус-кво обеспечивают сразу несколько механизмов обратной связи.

«Когда человек теряет воду, растворенные в плазме крови вещества становятся слишком концентрированным, — продолжает Елена Мотова. — Это улавливают специальные рецепторы, которые запускают процессы, позволяющие «экономить» жидкость. Увеличивается обратное всасывание воды в почках, усиливается чувство жажды.

Жажда формируется благодаря центру жажды в гипоталамусе. Он стимулирует жажду и сухость слизистых полости рта, поэтому питье вызывает мгновенное облегчение, задолго до всасывания воды в желудке и поступления в клетки. Нам просто не нужна избыточная вода. Если ее выпить слишком много и слишком быстро, это может привести к водной интоксикации», — утверждает диетолог.

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