Смертельное ДТП с «Инфинити» в Харькове: дело передали в суд

В Харьковской областной прокуратуре завершили досудебное расследование по делу о смертельной аварии с участием несовершеннолетнего водителя «Инфинити». Об этом сообщают в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

16-летнего парня будут судить, фото Нацполиции

В суд направили обвинительный акт относительно 16-летнего, который пытался скрыться от патрульных и на скорости столкнулся с «Шевроле Авео». Парню инкриминируют нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой смерть потерпевшего, и заведомо ложное сообщение о совершении преступления (часть 2 статьи 286, часть 1 статьи 383 Уголовного кодекса Украины).

В результате столкновения на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской погиб водитель «Авео». Пострадали пассажиры «Инфинити» — 16-летняя и двое 19-летних местных жителей, они были госпитализированы.

Трагедия произошла 26 октября 2021 около 20:40 в Харькове. Следователи установили, что 16-летний поехал на красный сигнал светофора. Сообщается, что несовершеннолетнего после случившегося проверили на состояние опьянения. Из больницы он позвонил в полицию и сообщил, что авто угнали. Автомобиль зарегистрирован на его мать.

Также следователи установили, что на момент аварии тормозная и рулевая системы авто «Инфинити» работали нормально. Полицейские расследуют производство против родителей подозреваемого, им инкриминируют правонарушения по статьям 287 и 166 Уголовного кодекса(УК). Следователи открыли еще одно производство по факту незаконного завладения транспортным средством (часть 1, часть 3 стастьи 289 УК).

Как сообщал портал «Комментарии», вечером 26 октября на перекрестке в Харькове столкнулись две иномарки. Авария произошла на проспекте Гагарина. Легковики марок Infiniti и Chevrolet побитые, есть погибший и травмированные. В суде несовершеннолетний извинился за свое поведение.

Читайте Comments.ua в Google News





Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.